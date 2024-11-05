Sakarya'dan ekim ayı ihracat rekoru

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Sakarya, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24, eylül ayına göre ise yüzde 9'luk artışla 654,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının yüzde 3,19'unu karşılayan Sakarya'nın geçen ayki dış satımı, en yüksek ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok ihracat yapan 7. il olan Sakarya'nın 10 aylık kümülatif ihracatı da geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı.

En yüksek ocak-ekim dönemi dış satımına imza atan Sakarya, geçen yılın aynı ayına kıyasla da ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

16 sektörün ihracatında pozitif ilerleme

Ekim ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, çelik ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. 16 sektör, ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük 4'üncü otomotiv ihracatçısı olan Sakarya, Türkiye'nin 10 aylık otomotiv ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi.

Sakarya iş dünyası, serbest bölgeler dahil dünyanın 111 noktasına ihracat yaptı. İhracatta başı Polonya çekerken onu sırasıyla Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 eylül ayı verilerine göre ise Sakarya'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151 oldu ve 1,6 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verildi.

"İş dünyamız daha nitelikli ve başarılı işler çıkaracaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yılın 10 ayının 7'sinde ihracatı bir önceki yıla göre artırma başarısı gösterdiklerini belirtti.

Üreticilerle ve ihracatçılarla gurur duyduklarını vurgulayan Altuğ, "Üretim ve yatırımın önünün açıldığı, desteklendiği, rekabet koşullarının iyileştirildiği bir ortamda iş dünyamız daha nitelikli ve başarılı işler çıkaracaktır. Son yıllarda pandemi, savaşlar gibi küresel ticareti etkileyen sorunlarda bile dirayetli duruş sergileyen Türk iş dünyası bugün yaşanan sorunların da üstesinden gelebilecek kabiliyettedir. Bu anlamda finansmana ulaşım ve ödeme kolaylığı gibi hamleler iş dünyamızın rekabet eşitliği açısından önemlidir. Her şartta üreten ve dünyayla rekabet eden tüm üreticimize ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.