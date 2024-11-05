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Ekonomi
AA 05.11.2024 15:03

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi yıllık bazda arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 3 bin 371 puana yükseldi.

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi eylülde 2023'ün aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 58 artarak 3 bin 371 puana yükseldi.

Eylül için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 49,38 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Eylülde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 2,8 artış gösterdi.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro eylülde Türkiye genelinde 12 bin 852 lira iken, İstanbul'da 15 bin 192 lira, Anadolu'da 11 bin 292 lira olarak gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks kategoriler bazında incelendiğinde eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış yüzde 67,2 ile diğer (yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalar) kategorisinde görüldü.

Artış oranı teknoloji kategorisinde yüzde 59,9, hipermarkette yüzde 58,6, yiyecek-içecekte yüzde 56,4, giyimde yüzde 54,9 ve ayakkabıda yüzde 52,3 oldu.

Ciro endeksinde eylülde bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,8 teknolojide görülürken, onu yüzde 2,9 ile giyim, yüzde 1,9 ile ayakkabı, yüzde 1,2 ile hipermarket izledi. Yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 3,5, diğer kategorisinde ise yüzde 2,6'lık azalış yaşandı.

Ziyaret sayısı endeksinde eylülde yıllık bazda değişim görülmezken, önceki aya göre yüzde 3,2 azalış oldu.

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