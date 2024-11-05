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Ekonomi
AA 05.11.2024 16:51

Özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi.

Özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergeleri yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,39, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,43 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,18 ve hizmette yüzde 3,43 arttı.

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