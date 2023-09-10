Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı dış ticarete ivme kazandıracak

Yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirerek Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymayı amaçlayan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), dünya genelinde yerleşik bir hayat süren Türk girişimcilerin sorunlarına çözüm getirmek ve ülkenin yurt dışındaki imajını artırmak amacıyla hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor.

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ve başkanlığını DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yürüttüğü DTİK, Türk diasporasının dünya çapında ses getiren en başarılı isimlerini Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek "Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı" ile 15-16 Eylül'de İstanbul'da bir araya getiriyor.

Yurt dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostu üst düzey iş insanlarının, uluslararası şirketlerin yöneticilerinin, girişimcilerin, ekonomistlerin, uzmanların, sanatçıların, sporcuların, siyasetçilerin, bürokratların ve akademisyenlerin katılacağı DTİK 10. Kurultayı, 2 bini aşkın diaspora temsilcisini buluşturuyor.

"Diasporamız etkilenen değil, etkileyen olmalı"

DEİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Kurultayı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde yerleşik bir hayat süren 6 milyondan fazla Türk diasporasının olduğunu belirterek, nüfusun ağırlıklı olarak Almanya'da olduğunu, onu Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın takip ettiğini söyledi.

Diaspora yapılanmasının oluşumundan kaynaklı olarak ülkeden ülkeye farklıları olduğunu belirten Olpak, "Diasporayı, göç etmek, göçe zorlanmak gibi kavramlarla ilişkilendirebiliriz. Ancak biz, göçten ziyade göçün oluşturduğu güç olarak değerlendirmeyi uygun görüyoruz. Şu veya bu sebeple bir göç oluşmuş. Bu göçü biz nasıl bir güç olarak, yumuşak güç olarak değerlendirebiliriz? Biz de DEİK ve DTİK olarak bu gücün Türkiye için en etkin biçimde rol alması ve tek vücut halinde hareket etmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dost diasporalarla iş birliğinin önemine dikkati çeken Olpak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Pakistan ile Macaristan'ın Türkiye'nin önde gelen dost diasporalarından olduğunu belirtti.

Olpak, Türkiye'nin yeterince aktif kullanamadığı Türk diaspora gücü olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu ifade esasında hiç kullanmıyoruz demek değil ama yeterince de kullanamıyoruz. Peki niye? Almanya'da çok büyük bir Türk nüfusu var ama Almanya'nın dışında birçok ülkede diasporamız var. Örneğin, Fransa'da bizim 400 binin üzerinde yaşayan diasporamız var. Fransa'daki Ermeni nüfusu da neredeyse bu kadar. Etkin bir şekilde bizim ağırlığımız var mı ya da algı nedir diye birbirimize sorarsak, maalesef bizim oradaki ağırlığımız istediğimiz seviyede değil. Bunun farklı gerekçeleri olabilir. Ama biz DTİK olarak, diasporamızın bulunduğu ülkeden etkilenen değil, ülkenin karar mekanizmasını etkileyen olmasını arzu ediyoruz."

Olpak, Türk diasporasının içerisindeki iş insanlarının, sporcuların, akademisyenlerin bulundukları ülkede etkilenen değil, etkileyen konuma daha fazla ulaştıkça, diasporanın daha etkin bir yumuşak güç olmasının önünün açılacağını söyledi.

"Yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızı vazgeçilmez bir güç unsuru olarak görüyoruz"

Nail Olpak, Türkiye'nin, hedeflerine ulaşmak için elindeki en önemli varlığının insan gücü olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızı vazgeçilmez bir güç unsuru olarak görüyoruz. Türk iş dünyası olarak diasporada yaşayan vatandaşlarımızın da aynı küresel hedefler etrafında birleştirilmesi ve bu hedefler doğrultusunda konumlandırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bu inançtan yola çıkarak yurt dışında yaşayan Türkleri ortak hedefler etrafında birleştirmek için 1996'da farklı bir isimle yola çıkıldığını, 2007'de de Türk özel sektörünün küresel markası DEİK bünyesinde DTİK'in kurulduğunu anlatan Olpak, DEİK olarak ülke bazlı iş konseyleri şeklinde organize olduklarını ancak DTİK'in DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı iş konseyi olduğunu vurguladı.

DTİK'in bir çatışı kuruluştan ziyade platform olarak birleştirici bir güç olduğuna işaret eden Olpak, kendileri dışında yurt dışında faaliyetler gösteren başta kamu kuruluşları olmak üzere koordineli bir şekilde hareket ettiklerini söyledi.

"DTİK 10. Kurultayımıza 2 bini aşkın katılımcı bekliyoruz"

DEİK Başkanı Olpak, gönüllülük esasıyla ülkesinin sınırlarını aşan vatandaşların Türkiye'nin dünyadaki sesi olmayı sürdürürken, kendilerinin de DTİK ile Türk diasporasının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine doğrudan katkı sağlayacak gönül köprüleri kurduklarını ifade etti.

Kurultaya 2 bini aşkın katılım beklediklerini bildiren Olpak, Almanya ağırlıklı olmak üzere Kore'den, Avustralya'dan, Japonya'dan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden de katılımcılar olduğunu söyledi.

Olpak, 2 bini aşkın misafiri yurt dışından ve Türkiye'den gelen iş insanlarıyla hem panellerle hem B2B görüşmelerinde bir araya getireceklerini dile getirerek, "Sadece diasporayı konuşmayacağız. Diasporamızın gücünü, yurt dışında yerleşik yaşayan iş insanlarımızı, yurt içindeki iş insanlarıyla ve birbirleriyle ekonomik anlamda daha fazla kaynaştırarak artırmayı hedefliyoruz. Yani katılımcılarımızın aktif olmalarını sağlayacak bir program hazırladık" diye konuştu.

Olpak, dış ticaretin dünyada ivme kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kurultayımıza yurt dışından 2 bini aşkın kişinin katılması, başlı başına ticari beklentiyi anlatan bir gösterge. Bu anlamda kurultayımızı, sadece özlem giderme ve dostluğu artırma buluşması olarak görmüyoruz. Diasporamızın bir araya geleceği bu şölenin, aynı zamanda ticareti artırma noktasında çok önemli bir görevi yerine getireceğini öngörüyoruz. 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz kurultayımızın, ülkesini ve milletini en üst düzeyde temsil eden diasporamıza pozitif bir ivme katacağına gönülden inanıyoruz."

"Kurultaydan hemen sonra ABD'de 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nı gerçekleştireceğiz"

DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak faaliyetlerini Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve ülkenin gücünü dünyaya taşımak için çok geniş bir coğrafyada aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Olpak, "Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'ndan hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla New York'a gideceğiz. DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi'mizle (TAİK) 19-20 Eylül'de 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'mızı gerçekleştireceğiz. Yatırım Konferansı'nın ilk günü Goldman Sachs ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i ABD'nin önde gelen finans çevreleri ile bir araya getireceğiz. İkinci gününde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında buluşturacağız" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı ile stratejik ilişkilerin daha da önemli hale geldiğini ve bu kapsamda ticari diplomasi faaliyetlerini geliştirdiklerini belirten Olpak, Afrika başta olmak üzere Asya ve Latin Amerika ile ticari ilişkileri artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Diasporanın karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar ele alınacak

DTİK 10. Kurultayı'nda, Türk diasporasına yönelik fırsatlar ve diasporanın karşılaştığı sorunlar ele alınacak. Bu sorunlar tecrübeli girişimciler, uzmanlar, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri tarafından tartışılacak ve diaspora stratejilerine yönelik paneller düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edeceği kurultay kapsamında, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev başkanlığında "Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Panele, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de katılımcılara hitap edecek.

Diaspora Ödül Töreni de gerçekleştirilecek

"Yumuşak Gücümüz: Türk Diasporası" başlıklı oturumu, Diplomasi Vakfı Direktörü Oğuzhan Bilgin'in moderatörlüğünde kültür, sanat ve spor alanında Türkiye'yi temsil eden diaspora üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kurultay kapsamında düzenlenecek "Dost Diasporalar ile Güç Birliği" başlıklı panelde Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Guțul de konuşacak.

"Birlikte Daha Güçlüyüz: Kurumlar Arasında İş Birliği" başlıklı panele, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile YTB Başkanı Abdullah Eren de panelist olarak katılacak.

DTİK Kurultayı kapsamında gerçekleştirilecek Diaspora Ödül Töreni'nde ise üstün başarı sağlanmış Türk kökenli ve Türkiye dostu yöneticilere, ekonomistlere, sporculara, sanatçılara ve siyasetin üst düzey temsilcilerine ödüller verilecek.