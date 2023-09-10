Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.09.2023 12:05

Türk kullanıcılar SUV otomobili sevdi

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ocak-ağustos döneminde SUV (Sport Utility Vehicle) gövde tipli otomobil satışları 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 97,85 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 49,3'e yükseldi.

Türk kullanıcılar SUV otomobili sevdi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

Sedan otomobiller satışlarda ikinci sırada

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159 bin 105 adet satışla sedan ve yüzde 21,1 pay, 123 bin 34 adet satışla hatchback otomobiller takip etti.

Diğer yüzde 2,3'lük satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

SUV otomobil satışları yüzde 97,85 arttı

Ocak-Ağustos 2022'ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9'dan 27,3'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 40,2'den yüzde 49,3'e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8'den yüzde 21,1'e çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti.

ETİKETLER
Otomotiv
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde hamsi geçen yıla oranla iki kat arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
İkiz Kulelerin yıkıldığı alan hem anma merkezi hem turistik mekana dönüştü
12:27
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12:13
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
12:00
İsrail’de hükümet karşıtı protestolarda bir araç göstericilerin arasına daldı
12:01
Bakan Tekin: Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacağız
11:36
Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan'a gidiyor
İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan 328 iş yerinin dağıtımına başlandı
İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan 328 iş yerinin dağıtımına başlandı
FOTO FOKUS
İsrail’de hükümet karşıtı protestolarda bir araç göstericilerin arasına daldı
İsrail’de hükümet karşıtı protestolarda bir araç göstericilerin arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ