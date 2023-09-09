Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.09.2023 22:29

Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası'nın deprem bölgesindeki imar çalışmaları için 1 milyar dolarlık finansmanı onayladığını, bunun 684,8 milyon dolarlık kısmının tahsis edildiğini açıkladı.

Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi
[Fotograf: AA]

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Dünya Bankası'nın "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde temel kamu hizmetlerini yeniden tesis etme ve dirençli kırsal konutların inşası çabalarını desteklemeye yönelik 1 milyar dolarlık finansmanı onayladığını duyurdu.

Kredinin 684,8 milyon dolarının Bakanlığa tahsis edildiğini belirten Özhaseki, "Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde kırsal alanlarda yapacağı konutlarda, 388,3 milyon dolarlık kısmı ise İLBANK'ın deprem bölgesinde altyapı projelerinde kullanılacak" bilgisini paylaştı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek

388,3 milyon dolarlık kısmı İLBANK'a karşılıksız tahsis edildi

Bakan Özhaseki, Dünya Bankası tarafından İLBANK'a sağlanan kısmının karşılıksız tahsis edildiğini de vurguladı.

İLBANK'ın, afetten zarar görmüş 11 şehrin altyapısının imar ve inşası için ilk günden beri çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Özhaseki, temin edilen krediyle çalışmaların daha da genişleyeceğini ifade etti.

Özhaseki, bu kapsamda deprem bölgesinde, su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri ve belediye itfaiye istasyonları, hasar görmüş olan acil durum müdahale ve belediye ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini kaydetti.

ETİKETLER
Dünya Bankası Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:13
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
00:11
İsrail'de on binler yine sokaklarda: Yargı reformu protestoları sürüyor
23:51
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için AB ve 7 ülkeden imza
23:32
AB ve üye ülkelerin liderlerinden Fas Kralı'na deprem nedeniyle ortak mektup
23:19
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu öldürdü
23:17
Antalya Diplomasi Forumu'nun tarihi belli oldu
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ