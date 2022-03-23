Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,85 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 14,8241'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 azalışla 16,3240'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,6470'ten satıldı.

23 Mart güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: