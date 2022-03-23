Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 23 Mart 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,85 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 23 Mart güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,85 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 14,8241'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 azalışla 16,3240'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,6470'ten satıldı.
23 Mart güncel döviz kuru
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
14,8430
|
14,8440
|
14,8540
|
14,8550
|
Avro
|
16,3710
|
16,3720
|
16,3200
|
16,3210
|
Sterlin
|
19,6180
|
19,7160
|
19,5590
|
19,6570
|
İsviçre Frangı
|
15,8750
|
15,9540
|
15,8710
|
15,9500
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
14,8130
|
14,8930
|
14,8240
|
14,9040
|
Avro
|
16,3310
|
16,4110
|
16,2800
|
16,3600
|
Sterlin
|
19,5580
|
19,7680
|
19,4990
|
19,7090