Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf:Reuters]
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 34.632,21 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.486,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kayıpla 13.985,36 puana indi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte artan enflasyon endişelerinin etkisiyle endeksler yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün yol açtığı arz daralması endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'nin üzerinde değer kazanarak 120 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 4'ü aşkın artışla 114 dolardan alıcı buldu.
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