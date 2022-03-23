Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.

Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

Rusya'dan ruble ile gaz satışı hazırlığı

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya euro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4 milyon 280 bin varil azaldı

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş arz tarafındaki endişeleri tetikleyerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.