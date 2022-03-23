Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Putin'den "dost olmayan" ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.
Putin, doğal gaz sevkiyatının kontratlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti.
Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." dedi.
Rus lider, yabancı ülkelerin Rus mal varlıklarını dondurmasının güveni zedelediğini ifade etti.
Etiketler: Doğalgaz Rusya Vladimir Putin
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