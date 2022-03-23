Putin, doğal gaz sevkiyatının kontratlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." dedi.

Rus lider, yabancı ülkelerin Rus mal varlıklarını dondurmasının güveni zedelediğini ifade etti.