Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AP
Londra'daki olimpik tesiste "gaz sızıntısı" alarmı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda bir yüzme havuzu, gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi.
Tesisin su sporları merkezinde yaşananan olay sonrası, nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı açıklandı.
Başkent itfaiyesi, polis ekipleriyle birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, acil servislerle yakın iletişimde olduğunu belirterek insanlara parktan uzak durmaları çağrısı yaptı.
Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı, 2012'deki olimpiyat oyunları için inşa edilmişti.
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