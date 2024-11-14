Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.11.2024 12:57

Doğu Karadeniz'in somon ihracatı arttı

Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 158 milyon 432 bin 833 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in somon ihracatı arttı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yılın 10 ayında bölgeden 20 ülkeye 26 bin 382 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 158 milyon 432 bin 833 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın, 21 bin 890 ton karşılığı 133 milyon 220 bin 467 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 21, değerde de yüzde 19 arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında her dönem olduğu gibi bu dönem de Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 114 milyon 605 bin 775, Beyaz Rusya'ya 16 milyon 257 bin 476 ve Vietnam'a da 13 milyon 425 bin 786 dolarlık somon ihraç edildi." dedi.

Bölge ihracatının 96 milyon 78 bin 865 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi. Böylece Trabzon bölge ihracatının yüzde 61'ini sırtlanmış oldu." diye konuştu.

Saffet Kalyoncu, Türk somonu ihracatını önemsediklerini, yılı ihracat artışı ile tamamlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Balıkçılık İhracat
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer kurulu güç devreye alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Bakan Fidan: Ahıska Türklerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz
13:09
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor
12:59
Küresel gıda ithalat faturası bu yıl yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşacak
12:58
Eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den Trump’a kabine tepkisi
13:14
Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeldere Tüneli açılıyor
13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Beton mikseri yola harç dökerek ilerledi
Beton mikseri yola harç dökerek ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ