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Ekonomi
AA 14.11.2024 11:37

Türkiye'nin 5 yıl sonunda elektrikli araç şarj soketi hedefi 100 bine ulaşmak

Türkiye'de elektrikli araç kullanımını artırmak ve sektörü desteklemek amacıyla güçlü enerji altyapısı kurulması ve soket sayısının 2028 sonunda 100 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 5 yıl sonunda elektrikli araç şarj soketi hedefi 100 bine ulaşmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, net sıfır odaklı karbon emisyon hedefinde elektrikli araçlar için soket sayısı 2024 sonunda 20 bin olarak belirlenmişti. Bu hedef ekim sonunda 24 bin 472 soketle geçilmişti.

Ulaştırmada elektrikli araç dönüşümünde, çevrenin korunması, kirlilik oluşumunun önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanımının sağlanması hedefler olarak belirlendi.

Küresel ölçekte hidrojen, depolama ve elektrikli araçlar gibi temiz enerji dönüşümüne yönelik yeni teknolojiler ortaya çıkarken, Türkiye'de de benzer projelerin artması bekleniyor.

Bu kapsamda, ulaşımda elektrikli araç kullanımını artırmak ve bu sektörü desteklemek amacıyla güçlü enerji altyapısı kurulması hedeflenirken, soket sayısının 2028 sonunda 100 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Toplam sıfır araç satışları içinde elektrikli araçların payının giderek artması ve bu artışın devam edeceği beklentisi bulunuyor.

Ayrıca, stratejide elektrikli araç şarj istasyonlarının girişimciler için yeni yatırım fırsatları sunması da değerlendiriliyor.

Elektrik iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirme hedefi

Bu kapsamda, elektrik şebeke altyapısının yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların potansiyel gelişimine göre güçlendirilmesi planlanırken, elektrikli araç şarj istasyon ağının geliştirilmesi ile elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrikli araçların şarj işlemi esnasında tüketimin artması şebeke esnekliğini de ön plana çıkarıyor, bu amaçla esnekliğin artırılması ihtiyacı dikkate alınacak.

Ulaşımda temiz enerji dönüşümü kapsamında elektrik iletim, dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik projeksiyon ve planlar yapılması da gündemde bulunuyor.

Bu kapsamda, şebeke güvenliğine yönelik yatırımlar yapılırken dağıtım şirketlerinin süreçteki rolünün artırılması da önem kazanıyor.

Öte yandan, elektrikli araç sayısının öngörülemeyecek şekilde artması nedeniyle soket sayısının yetersiz kalabilmesi ile elektrikli araç sayısının öngörülemeyecek şekilde artması nedeniyle oluşacak ani yük artışlarının şebeke kararlılığını olumsuz etkileyebilmesi riskleri de dikkate alınıyor.

Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik hazırlanan projeksiyon sayısının da artırılması hedefleniyor. 2024'te 1 projeksiyon oluşturulması beklenirken, bunun 2028'de 3'e çıkarılması planlanıyor.

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Elektrikli Araç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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