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Ekonomi
AA 14.11.2024 11:49

Bakan Bayraktar: 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer kurulu güç devreye alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar: 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer kurulu güç devreye alınacak
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için nükleer enerjinin önemi bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de, ABD'nin başlattığı ve nükleer alanında önde gelen Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin imzaladığı "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na bu yıl 6 ülke daha imza attı. İmzacılardan biri de Türkiye oldu.

Deklarasyon, küresel gündemin merkezinde yoğun şekilde yer alan nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasını hedefliyor. Türkiye de attığı bu imza ile taraf olan diğer ülkeler gibi küresel nükleer enerji kurulu gücünü 2020'ye göre 2050'de 3 katına çıkarma konusunda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.

"Akkuyu Nükleer Santrali, önemli bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülke 'Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu'nu imzalamıştı. Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. Deklarasyon teknoloji gelişimi, insan kapasitesinin artırılması ve finansman olanaklarının genişletilmesine de hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de iddialı bir nükleer programı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ülkemizde şu anda inşa halinde olan ve toplam kapasitesi 4,8 gigavat olan Akkuyu Nükleer Santrali, bu yolculukta önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Dört ünitenin 2028 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesini planlıyoruz. Devreye aldığımızda elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek" bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Sinop ve Trakya bölgelerinde iki nükleer daha santral yapmayı, büyük nükleer santrallerin yanına yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını belirterek, "2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Halihazırda dünyada 31 ülkede 415 nükleer santral bulunuyor. Toplam nükleer enerji kurulu gücü ise 400 gigavat düzeyinde. Büyük hedef 2050’ye kadar bunu 1200 gigavata çıkarmak. Deklerasyona taraf olan ülkeler hedeflerini de açıklamaya başladı. ABD, COP29 sürecinde bu kapsamdaki yol haritasını ilan etti. ABD nükleer kurulu gücüne ilave 200 gigavat ekleyeceğini duyurdu. Bu yolda küçük modüler reaktörlerin önemli bir yer tutacağı vurgulandı. Diğer taraftan bir çok küresel şirket de elektrik ihtiyacının karbonsuzlaşması için nükleer enerji planlarını dünya kamuoyu ile paylaştı."

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