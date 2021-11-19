Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıkladı.



Pakdemirli, 107 milyon 557 bin liranın destek ödemesi hesaplarına aktarılmaya başlandığını ifade etti.

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL,



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL,



Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin 579 TL. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) November 19, 2021

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin 579 bin liranın hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli mesajında "Hayırlı bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.