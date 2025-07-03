Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyonun ana eğiliminin düşmeye devam etmesi ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1,37 ile üst üste 2 ay yüzde 2’nin altında seyretmiş, yıllık bazda yüzde 35,05’e gerileyen enflasyon, geçtiğimiz senenin haziran ayından bu yana 40 puanın üzerinde azalmıştır.

Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerini yakından takip ediyor ve olası tüm senaryolar üzerinden analizlerimizi yapıyoruz.



Para politikasının yanı sıra, yapısal reformlarla desteklediğimiz arz yönlü politikalar, finansal politikalar ve maliye politikasını da kapsayan çok boyutlu politika setimiz ile dezenflasyon sürecini hızlandırıyoruz.

Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara, önümüzdeki dönemde de tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz."