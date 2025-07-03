Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.07.2025 11:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara, önümüzdeki dönemde de tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Enflasyonun ana eğiliminin düşmeye devam etmesi ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1,37 ile üst üste 2 ay yüzde 2’nin altında seyretmiş, yıllık bazda yüzde 35,05’e gerileyen enflasyon, geçtiğimiz senenin haziran ayından bu yana 40 puanın üzerinde azalmıştır.

Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerini yakından takip ediyor ve olası tüm senaryolar üzerinden analizlerimizi yapıyoruz.

Para politikasının yanı sıra, yapısal reformlarla desteklediğimiz arz yönlü politikalar, finansal politikalar ve maliye politikasını da kapsayan çok boyutlu politika setimiz ile dezenflasyon sürecini hızlandırıyoruz.

Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara, önümüzdeki dönemde de tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Enflasyon
Sıradaki Haber
Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 700 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Kenelere karşı açık renkli ve vücudu tamamen örten giysi önerisi
11:42
10 soruda Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun merak edilenleri
11:39
Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi
11:45
Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor
11:46
SBÜ'de Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı başladı
11:40
MEB, YKS ve LGS adayları için 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ