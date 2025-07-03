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Ekonomi
TRT Haber 03.07.2025 11:08

Emekli zammı belli oldu, gözler en düşük emekli aylığında

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı %16,67 olarak netleşirken, gözler en düşük emekli aylığa yapılacak ek düzenleme için toplanacak olan ekonomi yönetimine çevrildi.

Emekli zammı belli oldu, gözler en düşük emekli aylığında

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05, aylık ise yüzde 1,37 arttı.

Bu rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 16,67 artış sağlandı.

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ekonomi yönetimi en düşük emekli maaşını görüşecek

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler en düşük emekli maaşında yapılacak olası artışa çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında en düşük emekli maaşına ilişkin gerekli görüşmeleri yapacaklarını belirtmişti.

Görüşmeler sonucunda konuyla ilgili rakamın da çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacağını aktaran Işıkhan, "Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için." demişti.

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