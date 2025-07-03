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Ekonomi
AA 03.07.2025 11:08

Türkiye'nin nükleer sanayiinde ihracat potansiyeli artıyor

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, Türkiye'de inşası devam eden ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS'de edinilen tecrübe sayesinde nükleer sanayi alanında ihracat kapısının aralandığını belirterek, "Orta Doğu, Afrika ve komşu ülkelerimizde yapılacak nükleer yatırımların önemli bir paydaşı olma potansiyelini taşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin nükleer sanayiinde ihracat potansiyeli artıyor

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve NSD iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen, 11. Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES kapsamında açıklamalarda bulundu.

Halihazırda yapımı devam eden Akkuyu NGS ile Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santral projelerine değinen Çiftçi, dernek olarak öncelikli hedeflerinin Türkiye'deki ilk santralde yerli sanayinin katkısını artırmak ve projeden azami pay alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Enerji altyapımız için oldukça etkili bir hedef"

Çiftçi, yerli sanayinin nükleer alana ilgisini ve farkındalığını artırmanın yanı sıra çarpan etkisi yüksek endüstri, sistem ve teknolojileri Türkiye'ye kazandırmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Bu anlamda Akkuyu NGS'de şu ana kadar mühendislik, lojistik, imalat, metal konstrüksiyon, vana, pompa, kablo gibi çeşitli alanlarda 400 civarı yerli firmamız rol aldı. Akkuyu NGS'de edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi, ülkemizde yapılması planlanan ikinci ve üçüncü konvansiyonel nükleer santrallerde elbette kullanıyor ve daha ileriye götürüyor olacağız. Hedefimiz bu yönde" dedi.

Bakanlığın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin nükleer enerjide kurulu gücünü 2050'ye kadar 20 gigavata yükseltmeyi hedeflediğini anımsatan Çiftçi, "Bunun 5 gigavatlık kısmının ise küçük modüler reaktörlerden (SMR) sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda yapılacak çok iş var. Oldukça önemli ve sanayimiz, enerji altyapımız için oldukça etkili bir hedef" diye konuştu.

"SMR'ler, Türkiye'ye ileri ve yeni nesil nükleer teknoloji kazandıracak"

Çiftçi, SMR'lerin boyutu, fabrikada üretilebilir olmaları ve seri imalata uygunlukları sayesinde daha kısa kurulum süresi ve daha düşük maliyet avantajı sunduğuna işaret ederek, "SMR'ler, ülkemizin enerji altyapısına önemli katkı sağlayacak. Bu, yalnızca nükleer enerjiyle enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında değil, aynı zamanda ileri ve yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemize kazandırılması açısından da oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Dernek olarak Türkiye'nin yurt dışında nükleer iş birliği potansiyeline yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Yalnızca Türkiye'de değil, bölgemizde de birçok nükleer reaktörün inşası planlanıyor. Şu anda da inşaatı devam eden birçok reaktör var. Akkuyu NGS ile sanayimizin edindiği bilgi ve birikimi, nasıl ki ülkemizde yapılması planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde, küçük nükleer reaktörlerde kullanacaksak, aynı şekilde nükleer enerji ve nükleer sanayi alanında ihracatçı konumuna gelebileceğimizi görebiliyoruz. Bunun da planlamalarını yapıyoruz. Orta Doğu, Afrika ve komşu ülkelerimizde yapılacak nükleer yatırımların önemli bir paydaşı olma potansiyelini taşıyoruz. Sanayimizin bilgi ve alakasını artırdığımız takdirde önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir ihracat ve istihdam potansiyelini ülkemize kazandırabileceğiz."

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Nükleer Santral Nükleer Enerji İhracat İthalat
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