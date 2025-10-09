Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.10.2025 13:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 ve imalat sanayi üretiminde de yüzde 7,7 oranlarında artış olduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon Programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur. Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz."

Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Cevdet Yılmaz
