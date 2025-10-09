Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.10.2025 12:27

Biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye'den yılın 9 ayında yurt dışına yapılan biber satışının yüzde 71'ini gerçekleştirdi. Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan 214 milyon dolarlık biber ihracatının 151 milyon dolarlık kısmını Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçılar gerçekleştirdi.

Biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde 2 milyar 230 milyon dolar yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı. Türk ihracatçılar yurt dışına 214 milyon dolarlık biber sattı.

Türkiye'nin yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'den de yılın 9 ayında bu sektörde 550 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutarın 151 milyon dolarlık kısmını biber oluşturdu. Biberi 141,9 milyon dolarla domates takip etti.

İhracat Akdeniz Bölgesi
