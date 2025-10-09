Biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde 2 milyar 230 milyon dolar yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı. Türk ihracatçılar yurt dışına 214 milyon dolarlık biber sattı.

Türkiye'nin yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'den de yılın 9 ayında bu sektörde 550 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutarın 151 milyon dolarlık kısmını biber oluşturdu. Biberi 141,9 milyon dolarla domates takip etti.