Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
09.10.2025 11:31
, 09.10.2025 11:32
SON GÜNCELLEME
09.10.2025 11:32
Togg'a Almanya'da büyük ilgi: 1000'e yaklaşacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Ömer Bolat
TOGG
İhracat
