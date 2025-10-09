Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.10.2025 11:18

Pul biber ihracatı 9 ayda 10 milyon dolara ulaştı

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde 89 ülkeye 10 milyon 282 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 89 ülkeye 3 bin 186 ton pul biber gönderildi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den 2024'te 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 9 milyon 884 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4 artışla 10 milyon 282 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 89 ülkeye 3 bin 186 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 945 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 636 bin dolarla Hollanda ve 1 milyon 194 bin dolarla İngiltere izledi.

"Dünya sofralarında daha fazla yer almasını istiyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, bu yılın 9 ayında pul biber ihracatının artarak devam etmesinin ülke ekonomisi ve üreticiler açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Üreticiler tarafından zahmetli bir sürecin ardından tüketime hazır hale getirilen yeni mahsul pul biberlerin piyasaya çıktığını belirten Kızıldemir, şöyle devam etti:

"Yeni mahsul ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte yıl sonuna kadar ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz. Burada üretilen biberin kalitesi, aroması ve lezzeti oldukça özel. Bu da uluslararası pazarlarda ürünümüze olan ilgiyi artırıyor. İhracat rakamlarımızın yüksek olması, başta Şanlıurfa'daki üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimiz açısından önemli kazanımlar anlamına geliyor. Çiftçimizin desteklenerek sürdürülebilir bir üretim modeliyle kaliteli ürünü daha fazla ülkeye ulaştırmak istiyoruz. Böylece hem üreticimiz kazanacak hem de ülke ekonomisine katkımız artarak devam edecek. Pul biberimizin, ülkemizi temsil eden önemli bir tarım ürünü olarak dünya sofralarında daha fazla yer almasını istiyoruz, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kızıldemir, ihracat rakamlarının artırılması noktasında yeni piyasa araştırmalarını da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

