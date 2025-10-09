Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.10.2025 11:17

Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 20,3 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 20 milyar 292 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 19 milyar 606 milyon 929 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,4 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,4 milyar dolarla Bulgaristan, 2,7 milyar dolarla Yunanistan ve 1,8 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 51 ile Suriye'ye, yüzde 9,2 ile Yunanistan'a ve yüzde 6,2 ile Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 191 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 307 milyon 335 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 570 milyon 736 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 29 milyon 839 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 39 milyon 31 bin dolarla "fındık ve mamulleri", 51 milyon 21 bin dolarla "kuru meyve ve mamulleri" oldu.

Öte yandan, hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsada gözler son çeyrekte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Uzmanlardan riskli gruplar için grip aşısı önerisi
12:31
Türkiye’de 5 sulak alan daha koruma kapsamına alındı
12:33
Biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den
12:26
TOKİ, son iki ayda 6 bin 661 sosyal konutu teslim etti
12:20
Duran: "Kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun iki devletli çözüm olduğu unutulmamalıdır"
12:17
Discord, yaklaşık 70 bin kullanıcısının kimlik fotoğraflarının sızdırılmış olabileceğini açıkladı
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ