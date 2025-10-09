Borsada gözler son çeyrekte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ocak-eylül döneminde dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi. Yıla yükselişle başlayan endeks ocak ayını pozitif tamamladı. Endeks tarife belirsizlikleri, jeopolitik gelişmeler ve açıklanan ekonomik verilerin etkisiyle, şubat, nisan ve mayıs ayında geriledi. Haziran ayından sonra yükselişe geçen endeks ağustosta 11.605,30 puanla rekor kırarken, eylül ayını ise negatif tamamladı. Endeks ocak-eylül döneminde yatırımcısına yüzde 12,02 kazandırdı.

Uzmanlar, yılın son çeyreğinde hikayeyi enflasyonun dezenflasyon patikasında kalıp kalmayacağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gevşeme hızının seyri ve üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarının şekillendireceğini belirtti.

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, yılın son çeyreğinde BIST 100 endeksinde ana yönün yukarı olduğunu ancak yukarı hareketlerin, haber akışı ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle engellenebileceğini söyledi.

Bu yıl endeksin daha pozitif geçmesinin beklendiğini ifade eden Ekeke, "Son enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum faiz indirimlerinin hızına ilişkin beklentileri aşağı çekti. Merkez Bankasının beklenildiği ölçüde alan bulamayabileceği düşüncesi güçlendi. Bu gelişmeler yukarı yönlü iştahı sınırlandı. Hala endekste ana yönün dolar bazlı 400 dolar seviyeleri olduğunu ve bunun 2026 içinde görülebileceğini tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekeke, şirket bilançolardaki toparlanmaların fiyatlara yansıyacağını ve endekste 12.000 puanın üzerine doğru bir hareketlenmenin olabileceğini söyledi.

Üçüncü çeyrek bilançoları katalizör etkisi yaratabilir

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya da son çeyrekte BIST 100 endeksi açısından belirleyici unsurun enflasyon ve Merkez Bankasının işaret ettiği dezenflasyon patikasında kalıp kalmayacağı olduğunu belirtti.

Enflasyondaki geçici etkilerin kalıcılaşması ve baskının yeniden güçlenmesi halinde, Merkez Bankasının faiz indirimleri konusunda elini zorlaştıracağını ifade eden Yalçınkaya, "Normal şartlar altında bu yılın borsa hikayesini, faiz indirimlerinin başlaması ve kesintisiz devam etmesi oluşturacaktı. Eğer bu senaryo gerçekleşseydi muhtemelen endeks 13.000-14.000 bandında seyrediyor olacaktı" ifadelerini kullandı.

Artan siyasi risklerin bu süreci geciktirdiğini vurgulayan Yalçınkaya, önümüzdeki yaklaşık üç ayda siyasi gelişmeler ile enflasyonun seyrinin ana belirleyiciler olacağını kaydetti.

Yalçınkaya, üçüncü çeyrek bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesinin hisse bazında katalizör etkisi yaratabileceğini, çok güçlü olmasa da iyileşmeye işaret eden küçük sinyallerin görülebileceğini ifade etti.

Ancak siyasi gündem ve enflasyon baskısı sürerken, bu iyileşmenin tek başına endeks üzerinde kalıcı bir ivme üretmesinin sınırlı kalabileceğini belirten Yalçınkaya, "Enflasyon izin verirse endekste yeni zirveler görebiliriz, ancak çok güçlü bir borsa hareketinden söz etmek mümkün olmayabilir." dedi.

Endekste 2026 odaklı pozisyonlanmalar fiyatlamaları destekleyebilir

Colendi Menkul analisti Sadullah Çalışır ise son çeyrekte risk iştahındaki iyileşme ve 2026'ya yönelik pozisyonlanmaların etkisiyle borsa için daha elverişli bir fiyatlama zemini beklediklerini belirterek, "Endeksin kasım–aralık aylarında Türk lirası bazlı zirvelerini yenileyerek yılı 12.500-13.000 puan aralığında tamamlamasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz indirimleri yıl boyunca Borsa İstanbul'un ana fiyatlama konusu oldu." diyen Çalışır, düşük enflasyon verilerinin risk iştahını artırdığını, enflasyondaki düşüş hızının kesildiği verilerin ise fiyatları baskıladığını belirtti.

Çalışır, bundan sonraki dönemde de faizlerin düşmeye devam etmesiyle şirketlerin finansman giderlerinin azalacağına vurgu yaptı.

Yıl sonlarının genelde piyasalar için pozitif geçtiğini anımsatan Çalışır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enflasyonda yukarı yönlü sürprizler olmadığı sürece, faiz indirimlerinin devamına paralel olarak risksiz taraftaki birikimlerden hisse tarafına geçişler ve yabancıların Borsa İstanbul'da ağırlık artırması beklenebilir. Ekonomi dışı gelişmelerde piyasayı bozacak yeni bir haber akışı oluşmazsa, son çeyrekte Borsa İstanbul'un Türk lirası bazlı bir yükseliş döngüsü başlatmasını öngörüyoruz."