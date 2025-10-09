Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.10.2025 10:35

Gayrisafi milli hasılaya geçen yıl en fazla katkı, mali olmayan şirketlerden geldi

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH), 2024'de 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin lirayı bulurken mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değer içinde yüzde 59,4'lük paya sahip oldu.

Gayrisafi milli hasılaya geçen yıl en fazla katkı, mali olmayan şirketlerden geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör olarak öne çıktı. Toplam katma değerin yüzde 59,4'ü, bu şirketler tarafından üretildi. Bu oran, 2023'te yüzde 60,1 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sektörü, yüzde 23,9 ile hane halkı, yüzde 13 ile genel devlet ve yüzde 3,7 ile mali şirketler takip etti.

GSMH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak, 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin lira olurken, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl toplam ekonomi için yüzde 30,1 olarak hesaplandı.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 18,9, hane halkı için yüzde 6,9, mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2023'te yüzde 11,8 iken, 2024 yılında yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi, 2023 yılında GSYH'nin yüzde 2,8'i, geçen yıl ise yüzde 0,7 ile net borç alan pozisyonda oldu.

TÜİK
