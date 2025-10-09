TOKİ, son iki ayda 6 bin 661 sosyal konutu teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda ağustosta, Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon'da 3 bin 876 konutun teslimi yapıldı.

Ağustosta, Adana İmamoğlu'nda 436, Adıyaman Kahta'da 300, Amasya Göynücek'te 125, Ardahan Merkez'de 384, Çorum Dodurga'da 74, Elazığ Baskil'de 77, Hatay Reyhanlı'da 200, Hatay Yayladağı'nda 419, Hatay Payas'ta 220, Hatay Kumlu'da 67, İstanbul Arnavutköy'de 158, İstanbul Tuzla'da 230, Kastamonu Merkez'de 602, Malatya Hekimhan'da 210, Niğde Çamardı'da 285, Trabzon Şalpazarı'nda 53 ve Şanlıurfa Eyyübiye'de 36 konutun anahtarları yeni sahiplerine verildi.

Eylül ayında ise Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova'da 2 bin 785 konutun teslimi yapıldı.

Bu kapsamda Adıyaman Samsat'ta 101, Çankırı Kurşunlu'da 150, Diyarbakır Kocaköy'de 68, Erzurum Hınıs'ta 158, Hatay Yayladağı'nda 74, İstanbul Başakşehir'de 306, Manisa Kula'da 633, Manisa Salihli'de 150, Mersin Aydıncık'ta 250, Şanlıurfa Halfeti'de 120, Şanlıurfa Viranşehir'de 355, Trabzon Sürmene'de 214, Van Çatak'ta 89 ve Yalova Altınova'da 117 aile konutlarına yerleşti.

Böylece son iki ayda 20 farklı şehirde 6 bin 661 aile yeni konutlarına kavuştu.

Hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi. En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor.

5 milyondan fazla vatandaş TOKİ ile güvenli evlere kavuştu

TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağladı. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

Türkiye genelinde 280 bin yeni sosyal konutun inşası ise devam ediyor.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, önümüzdeki aylarda farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla on binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.