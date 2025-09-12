Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.09.2025 18:31

Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 274 milyon 805 bin 991 lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerle çiftçinin yanında olduklarını belirten Yumaklı, "274 milyon 805 bin 991 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bireysel sulama sistemleri için 203 milyon 726 bin 292 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 60 milyon 480 bin 474 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 5 milyon 195 bin 322 lira, sertifikalı fidan kullanımı için 3 milyon 474 bin 158 lira, yem bitkileri için 1 milyon 442 bin 564 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 281 bin 130 lira, mazot ve gübre için 206 bin 51 lira destek verilecek.

Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı NSosyal Tarım Üretimi Çiftçi Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Şehidimiz Asım Türk'ün emaneti ailesine yeni ev yapılacak
19:34
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
19:28
BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
19:18
Denizli'de maden ocağında göçük
19:13
İstanbul'da toplu taşımaya ve otopark ücretlerine zam
18:29
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ