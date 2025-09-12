Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.09.2025 15:00

AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

AJet, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ikinci kez "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne layık görüldü.

AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, ABD'nin Los Angeles kentindeki APEX/IFSA Global Expo Fuarı'nda yapılan törende, APEX/IFSA Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'ya takdim edildi.

AJet, yaklaşık 600 hava yolu arasından öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde AJet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülünü ikinci kez aldı.

"Hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Mevcut SAFA puanımız 0,30 olup, bu puanı daha da aşağı çekmekte kararlıyız. Uçuş emniyetimizden ödün vermeden, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AJet, geçen yıl kuruluşunun henüz 7'nci ayındayken yine APEX'in "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne hak kazanmıştı.

ETİKETLER
AJet
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
DMM'den "köprü ve otoyollar satılıyor" iddialarına yalanlama
15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:50
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:45
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
14:44
Antalya'da devlet korumasındaki 5 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
14:27
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa etti
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ