Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.09.2025 13:53

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına talep güçlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına talep güçlü

Karahan, Bank of America tarafından düzenlenen "Türkiye Macro Conference 2025"teki konuşmasında, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) rakamlarında yapılan son güncellemenin önemli değişikliklere yol açtığını belirtti.

Çeşitli kapsamdaki göstergelerin iktisadi faaliyetin yavaşlamakta olduğuna işaret ettiğini belirten Karahan, özel tüketim artışının GSYİH artışından daha düşük olduğunu ifade etti.

Karahan, yüksek frekanslı verilerin talepteki dengelenmenin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

"Dezenflasyon sürecini güçlendirecektir"

Dezenflasyon süreci devam etmekle birlikte yukarı yönlü risklerin canlı olduğunu belirten Karahan, "Türk lirasına olan talep güçlüdür. Makroihtiyati tedbirler ve güçlü rezervler ters dolarizasyonu desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflere uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

ETİKETLER
Fatih Karahan Merkez Bankası Türk Lirası Enflasyon
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Cari açıkta iyileşme, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
DMM'den "köprü ve otoyollar satılıyor" iddialarına yalanlama
15:01
AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü
15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:50
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:45
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
14:44
Antalya'da devlet korumasındaki 5 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
Bursa'da tarım arazilerini besleyen göletin suyu metrelerce çekildi
Bursa'da tarım arazilerini besleyen göletin suyu metrelerce çekildi
FOTO FOKUS
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ