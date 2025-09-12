Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.09.2025 14:11

Bakan Şimşek: Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Temmuzda cari dengenin 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllık cari açığın 18,8 milyar dolara gerilediğini anımsatan Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Şimşek yılın 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Pirinçte 988 bin ton rekolte bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
DMM'den "köprü ve otoyollar satılıyor" iddialarına yalanlama
15:01
AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü
15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:50
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:45
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
14:44
Antalya'da devlet korumasındaki 5 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ