Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.09.2025 18:27

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla yarın Türkiye genelindeki tüm şubelerini açarak, hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi yarın hizmet verecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faizsiz, kredisiz ve her bütçeye uygun ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın yoğun ilgisini karşılamak için 13 Eylül Cumartesi günü hizmet verme kararı alındı.

Şirket, Türkiye genelindeki tüm şubelerinden yarın 10.00-17.00 arasında müşterilerine tasarruf finansman hizmeti verecek.

İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'yle ilgili merak edilenler
İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'yle ilgili merak edilenler

ETİKETLER
Emlak Emlak Konut
Sıradaki Haber
AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Şehidimiz Asım Türk'ün emaneti ailesine yeni ev yapılacak
19:34
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
19:28
BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
19:18
Denizli'de maden ocağında göçük
19:13
İstanbul'da toplu taşımaya ve otopark ücretlerine zam
18:34
Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ