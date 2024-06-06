Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.06.2024 19:45

Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken, rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankasının rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır. Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi
21:03
İsrail, Gazze'deki UNRWA'ya ait okulu ABD yapımı bombalarla vurmuş
20:32
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UNRWA okuluna saldırısını kınadı
20:30
Orgeneral Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı
19:55
Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
19:37
Kütahya çevresi için sağanak uyarısı
Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
6. Etnospor Kültür Festivali başladı
6. Etnospor Kültür Festivali başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ