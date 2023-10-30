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Ekonomi
AA 30.10.2023 09:04

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemenin çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktarılacağını açıkladı.

Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

 

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