Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 30, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.???? @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/H8aKD3XQbh