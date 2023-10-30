Açık 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.10.2023 00:05

Türkiye ile Cezayir enerji alanında ortaklığı genişletiyor

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz alım-satım sözleşmeleri ve ortaklığı genişletme yolları çerçevesinde uzun vadeli ticari ilişkileri görüştü.

Türkiye ile Cezayir enerji alanında ortaklığı genişletiyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Sonatrach’tan yapılan yazılı açıklamada, Sonatrach Genel Müdürü Reşit Haşişi ile BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan’ın Cezayir’de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki tarafın Sonatrach ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğal gaz alım satımına ilişkin sözleşmeler çerçevesinde mevcut uzun vadeli ticari ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Tarafların ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarına vurgu yapılan açıklamada, Haşişi ile Fidan’ın bu vesileyle ortaklıklarını genişletme ve yeni iş imkanlarını keşfetme konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Sonatrach'ın 1988 yılından bu yana BOTAŞ'a sıvılaştırılmış gaz tedarik ettiği hatırlatılarak, Cezayir’in 2020 yılında Türkiye'ye yıllık 5,4 milyar metreküpe ulaşan miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2024 yılına kadar uzatma kararı aldığı vurgulandı.

Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, geçen hafta, İtalya'daki bir enerji konferansında şirketin gaz üretiminin 130 milyar metreküp olduğunu, bunun 45 milyarının iç tüketime, geri kalanının ise ihracata ayrıldığını söylemişti.

ETİKETLER
Cezayir Petrol
Sıradaki Haber
Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
00:46
DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız
00:43
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı
00:40
İsrail, Suriye'den topraklarına roketler atıldığını ve buna karşılık verdiğini duyurdu
00:37
Sisi ile Biden Gazze'yi görüştü
00:39
Cumhuriyet'in 100. yılına dünyadan tebrikler yağdı
Cumhuriyet'in 100. yıl çoşkusu gökyüzüne yansıtıldı
Cumhuriyet'in 100. yıl çoşkusu gökyüzüne yansıtıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ