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Gündem
AA 28.10.2023 19:15

BDDK Başkanı Kavcıoğlu Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Cumhuriyetimizin 100. yılının gururunu yürekten hissettiklerini aktaran Şahap Kavcıoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, uluslararası alanda takip eden değil, takip edilen, öne taşıyan ve örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün gücüne güç katmak için yeni bir şevkle, yeni bir dinamizm ve heyecanla başlıyoruz" dedi.

BDDK Başkanı Kavcıoğlu Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Kavcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak, konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolümüz ile yatırım, üretim ve ihracata dayalı katma değerli büyüme ile yüksek teknolojiyi destekleyen vizyonumuzla, ülkemizin ekonomisini ve finansal sistemini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak, konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolümüz ile yatırım, üretim ve ihracata dayalı katma değerli büyüme ile yüksek teknolojiyi destekleyen vizyonumuzla, ülkemizin ekonomisini ve finansal sistemini desteklemeye devam edeceğiz. Bankacılık sektörümüz, uluslararası boyutta en iyi uygulama ve düzenlemelere uyumlu bir konuma sahiptir. Asırlık Cumhuriyetimiz gibi köklü Milli bankacılığımız; sürdürülebilirlik, finansal erişimin tabana yayılması ve dijitalleşme ile hızla gelişen günümüz finans dünyasında nitelikli insan kaynağı, modern teknolojik altyapısı, çözüm odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sunmaktadır.

Bankacılık sektörümüz; yüzyılı aşan tecrübesi ve geleceğin finansal sistemini inşa etmeye yönelik yüksek kapasitesi ile ekonomimizin en önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm vatan kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum."

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