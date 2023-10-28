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Gündem
TRT Haber 28.10.2023 16:23

Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 7 kişiyi yakaladı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisine yer verildi.

 

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FETÖ Milli Savunma Bakanlığı
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