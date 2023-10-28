Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisine yer verildi.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3zWp7v3O9O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2023