Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 93,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,31 dolardan alıcı buldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

Jeopolitik risklerdeki artışla pazartesi günü 96,78 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, dün Rusya-Ukrayna gerilimini azaltan haber akışının ardından yüzde 3'ü aşan günlük değer kaybıyla 92,06 dolara kadar geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 93,43 ile 94,09 dolar aralığı direnç, 92,77 ile 92,11 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.