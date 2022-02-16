Ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasalar faiz kararını ve konut satışlarını takip edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık dönemine ilişkin 4'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 düşerek 11,2 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın son çeyreğinde 740 bin kişi arttı. 29 milyon 927 bin kişiye ulaştı.

Bütçe fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı da ocak ayı bütçe rakamlarını açıkladı. Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 arttı.

176 milyar 2 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise 145 milyar 958 milyon lira oldu. Böylece bütçe geçen ay 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

Faiz kararı bekleniyor

Yarın ise gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararı için toplanacak.

Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. Yüzde 14'te sabit bıraktı.

Haftanın son günü 3 veri açıklanacak

Cuma günü ise piyasalar ocak ayı konut satış istatistiklerini takip edecek.

Şubat ayı tüketici güven endeksi de açıklanacak bir diğer veri olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.