2021 yılında dünya genelinde 415 milyon turist seyahat etti. Bu seyahatlerin 30 milyonu Türkiye'ye yapıldı.

Türkiye, 2020 yılında dünya turizm pastasından aldığı yüzde 3,5'luk payı, 2021 yılında 2 katına çıkardı.

Turizm sektörü başarılı geçen 2021'in ardından 2022'ye de umutla bakıyor.

Türkiye 2021 yılında 30 milyonu aşkın turist ağırladı. Ocak ve şubat aylarındaki erken rezervasyon yoğunluğu 2022 yılının daha iyi geçeceğini gösteriyor.

Orta Doğu ile geliştirilen ilişkiler turizme olumlu yansıyacak

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Şubat ayının ilk 15 gününde oldukça yüksek bir performansta erken rezervasyon satışı alıyoruz. Alman pazarından çok yoğun rezervasyon alıyoruz. Onun yanında Belçika, Hollanda pazarında oldukça iyi rezervasyon geliyor" dedi.

Kuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu ülkeleri ile geliştirdiği iyi ilişkilerin de turizm rakamlarına olumlu yansıyacağı görüşünde.

"Orta Doğu pazarından gelen yolcuların kişi başı harcamaları da oldukça yüksek rakamlar. O açıdan hükumetimizin orada yapacağı görüşmeler, ilişkilerin geliştirilmesi anlamındaki çalışmalar turizme de çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum."

2019'daki 51,7 milyon turist sayısına ulaşılması hedefleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da kentin 2022'den beklentisini açıkladı. Sektör 2022 yılı için hedefi yine yüksek tutuyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, "Türkiye'ye baktığımızda Antalya 2020'nin baz etkisi de göz önünde bulundurularak yüzde 164 civarında turizm sayısını arttırmış" dedi.

Türkiye'ye en çok turist gönderen iki ülke Rusya ve Ukrayna. Bu nedenle turizmciler Kiev-Moskova hattında yaşanan gerginliği de dikkatle izliyor.

Turizm sektörü, bu yıl 2019'daki 51 milyon 700 bin olan turist sayısına ulaşmayı hedefliyor.