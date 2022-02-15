Hediye alternatiflerinin çeşitlendiği, gönderim imkanlarının kolaylaştığı e-ticarete yoğun ilgi devam ediyor.

Bu durumda şubat ayı başında başlayan indirim ve Sevgililer Günü etkili oldu. Online alışveriş sepet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 arttı.

En çok çikolata tercih edildi

İndirim ve kampanyalara bakıldığında en çok indirim yapan sektör yüzde 62 ile tekstil ve hazır giyim oldu.

Ayakkabı ve çanta sektörü yüzde 56 indirimle ikinci sırada yer aldı. Çikolata, pasta, kuyumculuk ve benzeri hediyelik ürünler grubunda da fiyatlar düşürüldü.

Bu dönemde online siparişlerde adet olarak en çok tercih edilen ürünler çikolata ve şekerleme oldu. Pırlanta ve yüzük satan sitelerde lazer ile isim ve mesaj yazılan ürünlerde talep yükseldi.

Sevgileler günü satışı artırdı

Aynı dönemde bir ürün alana ikincisi yüzde 50 indirimli şeklindeki kampanyalar vatandaşlar tarafından tercih edildi.

Sevgililer Günü'nde en yüksek satış, aynı gün teslimat hizmeti sunan sitelerde oldu.