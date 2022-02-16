Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, MÜSİAD Kastamonu Şubesi tarafından Seydiler ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Kastamonu'da önemli işler yapıldığını belirtti.

MÜSİAD olarak ülkenin güçlü yarınları için çalışmalarını şekillendirdiklerini anlatan Meşe, "Anadolu'da ihracat odaklı üretim ve yatırımı teşvik etmek için başlattığımız 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' kısa sürede üyelerimizin 20 milyar liralık yatırımıyla karşılık buldu. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın da ifade ettiği gibi ilk etapta bu rakamı 25 milyar liraya çıkararak yine ilk etapta 25 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Anadolulu iş insanlarımıza güveniyoruz"

Meşe, yabancı büyükelçileri iş insanlarıyla bir araya getirerek yatırım yılı ilan ettikleri 2022'de daha çok yatırım oluşturma amacında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyükelçiler ile sanayicilerimizi sektörel buluşmalarda buluşturarak ticari diplomasiye katkı veriyor, iş insanlarımıza uluslararası ticarette doğrudan temas imkanı sağlıyoruz. Her bir şehrimiz ayrı değerli, farklı güzellikler ve fırsatlar barındırıyor. Kastamonu da üretim alanındaki potansiyeli ile öne çıkıyor. Hedefimiz Kastamonu ve bölgemizin ihracat rakamlarını çok daha ileri taşımak. Ülkemize, şehirlerimize, Anadolulu iş insanlarımıza güveniyoruz. Yatırım planlaması yapan tüm üyelerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz."

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Kastamonu'da her sektörde bulunduklarını söyledi.

Kastamonu'nun her dönem devletinin yanında olduğunu anlatan Sevgilioğlu, "Bir önceki yıla göre artarak 2021 yılında 379 milyon dolarlık ihracat yeterli olmasa da bizlere umut vermekte. Gelecek dönemde de ekonomiyi destekleyen pozitif hareketler sürecek, üretim, yatırım ve istihdam politikaları kapsamında ilimiz ölçeğinde de çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle de ihracat yapan üyelerimizin proje yatırımları, MÜSİAD Genel Merkezimizin destekleri ve tecrübeleri ile ilimizin, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Sevgilioğu, Genel Merkezin girişimleri ile hazırlanan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ne Kastamonu'nun da dahil olduğunu aktardı.