Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı

31 Ağustos hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin, hem de cari dönem ödemelerinin son günü idi.

Bu nedenle yaşanan yoğunluk sistemde teknik arızaya yol açtı.

Yaşanan arızanın mağduriyetlere neden olmaması için son ödeme tarihi ertelendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile son ödeme tarihinin 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelendiği duyuruldu.

Borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir. — SGK (@sgksosyalmedya) 31 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber