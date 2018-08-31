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Kivi rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivi rekoltesinde geçen sezona oranla düşüş beklendiğini söyledi.

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Kivi rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu'da Sağırlı Mahallesi'nde bir kivi bahçesinde yaptığı açıklamada, hasada kısa süre kaldığını kaydetti.

Kivinin fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran tarım ürünü olduğunu belirten Uzunlar, "Bu sezon kivi rekoltesinde önemli oranda düşüş bekleniyor. Geçen sezon ilimizde 7 bin tonun üzerinde kivi rekoltesi olmuştu. Bu sezon bu miktarın 5 bin tonlara kadar düşmesi bekleniyor" dedi. 

"Üretilen kivi iç tüketime yetmiyor"

Hava şartlarına bağlı olarak kivi rekoltesinin düştüğünü kaydeden Uzunlar, düşük rekolte karşısında fiyatların artış göstereceğine dikkat çekti.

Uzunlar, bölgede daha fazla kivi üretilmesi için üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğinin de altını çizerek, "Türkiye'nin kiviye ihtiyacı oldukça fazla. Üretilen kivi iç tüketime yetmiyor. Bu noktada yapılması gereken şey üretimi arttırmak" diye konuştu. 

Ordulu üreticilerden Mehmet Kuş ise, 10 dönüm arazisinde kivi üretimi yaptığını aktararak, "Geçen yıl 10 tonun üzerinde hasat yapmıştım. Bu sezon bu rakamın çok altına düşeceğini tahmin ediyorum. İnşallah fiyat noktasında yüzümüz güler" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, kivi
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