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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verdi.

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Merkez Bankasından yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, "TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir." denildi.

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine "swap sözleşmesi" deniliyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin TL karşılığı döviz swap piyasasına ilave olarak, bugünkü kararla döviz karşılığı TL swap piyasasını da açtığını, böylece piyasanın likiditesi açısından önemli bir adım attığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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