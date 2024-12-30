Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.12.2024 18:46

BIST 100 günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı.

BIST 100 günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,58 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'nin elektrik üretimi ekimde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Türkiye'den Etiyopya'da hayatını kaybedenler için başsağlığı
18:33
ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardım
17:52
Türkiye'nin elektrik üretimi ekimde arttı
17:03
İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasını yalanladı
16:57
Alman hükümeti, Elon Musk'ın AfD'yi destekleyen açıklamalarıyla seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti
16:40
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
Bir yıl, iki farklı dünya: Batı ile Gazze'nin 2024'ü
Bir yıl, iki farklı dünya: Batı ile Gazze'nin 2024'ü
FOTO FOKUS
Suriye’de yaşayan farklı etnik ve dini kökenli insanlar gelecekten umutlu
Suriye’de yaşayan farklı etnik ve dini kökenli insanlar gelecekten umutlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ