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Ekonomi
AA 30.12.2024 16:25

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 190 subay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 190 subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 190 subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay istihdam edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 40 sözleşmeli subay alınacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek.

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İstihdam Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik
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