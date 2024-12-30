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Ekonomi
AA 30.12.2024 16:09

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiğinde bir rekor daha kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), dün, uluslararası yolcu trafiğinde rekor kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiğinde bir rekor daha kırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın 10'uncu en yoğun havalimanı olarak 2023'te 37,1 milyon yolcuyla, yolcu trafiği rekorunu kıran Sabiha Gökçen, Noel ve yeni yıl tatilleri dolayısıyla yoğun geçen aralık ayında yeni bir rekora imza attı.

İSG'de 29 Aralık 2024 Pazar günü, dış hatlarda 37 bin 910 gelen yolcu, 39 bin 742 giden yolcu olmak üzere toplam 77 bin 652 misafirle uluslararası yolcu trafiği gerçekleşti. Rekorun kırıldığı gün, dış hatlarda toplam 424 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki rekor 17 Kasım'da 72 bin 587 yolcuyla kırılmıştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2024'te dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında yer alan İstanbul'u, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyon ile buluşturuyor.

İSG, 2024'te 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekleyerek uzakları yakınlaştırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanının 2024'te en çok büyüme gösteren destinasyonu yüzde 122 büyümeyle Rotterdam (Hollanda) olurken, ilk üçe giren diğer destinasyonlar yüzde 100 büyümeyle Kahire (Mısır) ve yüzde 72'lik büyüme kaydeden Belgrad (Sırbistan) rotası oldu.

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