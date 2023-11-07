Bilecik'in coğrafi işaretli ürünlerinin artırılarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişiminde yer alan, 4 bin 321 kilometrelik yüzölçümüne sahip Bilecik, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra tarımsal üretimiyle de ön plana çıkıyor.

2020 yılında "Çukurören biberi", 2021 yılında Osmaneli ilçesi "ayva lokumu" ve 2022 yılında "karpuz", 2017 yılında Pazaryeri "helva"sı ve 2020 yılında "şerbetçiotu" ile 2020 yılında Bozüyük "mercimekli mantı"sı ve 2023 yılında "Osmaneli Lefke taşı" coğrafi işaret olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Kentin cennet hurması ve mamulleri, Osmaneli ayvası ve ayvadan elde edilen mamuller, İnhisar narı ve mamulleri, bazı yöresel yemekleri, Kınık Çömlekçiliği, Pazaryeri bozası ve Kızıldamlar balkabağı ile Bilecik mermeri gibi ürünleri için de tescil çalışmaları sürdürülüyor.

"Coğrafi işaret alan ürünlerimiz her geçen gün artıyor ve değer buluyor"

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, ilin her geçen gün yükselen bir değer olduğunu söyledi.

Ergün, 4 bölgeye komşu olmanın avantajları tam anlamıyla kullanıldığında kentteki değişimin önemli noktalara geleceğini ifade etti.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan Bilecik'in sanayi kenti olduğunu belirten Ergün, "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek olan diriliş, kuruluş ve kurtuluş kenti Bilecik her anlamda büyüyor. Sanayi bölgelerimizde aralıksız üretim sürüyor. Tarihi ve turizmi zaten biliniyor. Ülkedeki mermer, maden, altın ve bakır üretiminde önemli bir değeriz. Bilecik, yeraltı kaynaklarıyla zengin. Onlarca ürünümüz, bereketli topraklarımız var. Coğrafi işaret alan ürünlerimiz her geçen gün artıyor ve değer buluyor. Büyümeye ve ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Tescillenebilecek 35 ürünümüz şu an sırada"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik'in yöresel ürünler açısından tescili az olmasına rağmen tescillenecek çok sayıda ürünü bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 ürün üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 7 ürünümüz tescillendi. Tescillenebilecek 35 ürünümüz şu an sırada. Diğer ürünler konusunda çalışmalar devam ediyor. Tescillenmiş mercimek mantımız ve tescillenecek nohutlu mantımız var. Bunların yanında İnhisar ilçemizde yetiştirilen deve dişi nar ile Osmaneli'deki ayva ürünlerinden birçok ürünler elde ettik. Pazaryeri ilçemizin de kendine has iklim özelliği var. Burada yetişen ve üretilen ürünlerin de çok farklı yapısı olduğundan hem tescile değer hem de ekonomik değerini daha da artıracak çalışmalar yapıyoruz."