  • 17 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.059
    EURO 6.945
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.447
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BDDK'dan kur ataklarına karşı yeni hamle

BDDK'dan kur ataklarına karşı yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların Swap işlemlerindeki sınırı yüzde 50'den yüzde 25'e çekti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BDDKdan kur ataklarına karşı yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), daha önce kamuoyuna duyurulan swap işlemlerindeki sınırlama konusuna ek hamle geldi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı.

Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir."

BDDK daha önce, (swap işlemleri) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurmuştu.

İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER