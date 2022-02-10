Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK kur korumalı TL mevduat verilerini yayımlayacak
[Kolaj: TRT Haber]
BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri 14 Şubat'tan itibaren yayımlayacak. 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutar 313 milyar liraya ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağı belirtildi.
Hesaplardaki toplam tutar 313 milyar lirayı geçti
Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.
Etiketler: Bankacılık BDDK Ekonomik Düzenlemeler Merkez Bankası
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